Блогер из Коми, который издевается над братом-инвалидом, станет гостем телепередачи Андрея Малахова

31 Июль 11:39 2018-07-31T13:24:01+03:00

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Интинский блогер Джон Клюкер (Эдуард Коробейников) станет гостем телепередачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Выпуск выйдет сегодня на телеканале "Россия 1" в 18:00.

Напомним, Джона Клюкера обвиняют в издевательствах над братом-инвалидом. Прямые трансляции истязаний он ведет на своем YouTube канале. Как утверждают общественники, таким образом он зарабатывает на своем родственнике, который страдает расстройством психики. В выпуске обещают продемонстрировать все, что остается за кадром этих роликов. В тизере "Прямого эфира" анонсируют показать всех участников "семейной драмы".

Отметим, что брат Эдуарда Александр Нагорных (или Грибабас) сейчас находится в интинской больнице для душевнобольных. Его брат регулярно навещает Грибабаса и рассказывает об этом в своем блоге.