Блогер из Коми, который издевается над братом-инвалидом, станет гостем телепередачи Андрея Малахова
Интинский блогер Джон Клюкер (Эдуард Коробейников) станет гостем телепередачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Выпуск выйдет сегодня на телеканале "Россия 1" в 18:00.
Напомним, Джона Клюкера обвиняют в издевательствах над братом-инвалидом. Прямые трансляции истязаний он ведет на своем YouTube канале. Как утверждают общественники, таким образом он зарабатывает на своем родственнике, который страдает расстройством психики. В выпуске обещают продемонстрировать все, что остается за кадром этих роликов. В тизере "Прямого эфира" анонсируют показать всех участников "семейной драмы".
Отметим, что брат Эдуарда Александр Нагорных (или Грибабас) сейчас находится в интинской больнице для душевнобольных. Его брат регулярно навещает Грибабаса и рассказывает об этом в своем блоге.
Сельский блогер зарабатывает, снимая брата-инвалида? Анонс. Малахов. Прямой эфир от 31.07.18.Сельский блогер зарабатывает, снимая брата-инвалида? Прямой эфир с Андреем Малаховым выпуск от 31.07.18 Подпишись на канал: https://www.youtube.com/c/Priamoiefir?sub_confirmation=1 Сельского блогера обвиняют в издевательствaх над братом-инвалидом. Эдуард Коробейников открыл свой YouTube-канал и, как утверждают общественные деятели, зарабатывает на брате, который страдает расстройством психики. Грибабас - так зовут брата. Эдуард заставляет его танцевать, надевать костюм шахтёра и ходить по дому в кошачьем ошейнике. Но что остаётся за кадром этих видео? Все участники этой семейной драмы в нашей студии! Телепрограмма канала "Россия" "Прямой эфир" - настоящая хроника нашей жизни. Уже много лет в прайм-тайм зрители собираются в студии и у экранов своих телевизоров, чтобы узнать о проблемах, которые волнуют всех. О том, что будет обсуждать вся страна. О том, что можно увидеть только в "Прямом эфире"! Наступил новый этап в истории программы в эфире "Прямого эфира" новый ведущий Андрей Малахов! Смотрите в программе истории и расследования, полюбившиеся зрителям и ставшие визитной карточкой программы, всё то, что по-настоящему важно и интересно зрителям нашей страны. Чтобы принять участие в программе, задать вопрос и высказать свое мнение, звоните по телефону 8 (499) 653-65-55 или пишите на info@amefir.tv Архив выпусков программы 2011: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvsQDCWG9PUlVOucj_Ruh_eN 2012: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvtERl6KlWO1UY9YSAapODNm 2013: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvucZ0sN-9G9Ia2AZ8RtCrnJ 2014: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvvcqW9jRxnyv5_xzdvM63Qp 2015: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvsLoVfmBcLEjwKtXe3538H6 2016: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvvIBUzjP2hg8yXvKqNFeYwP 2017: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvuhRwVILCgkzEUWhjJzfBhN Лучшие моменты: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoYj5iDgJVvsXUCQn9qAPo9dXlzaDh3dV