2018-07-31T16:31:42+03:00
Общество

В августе сыктывкарцы зажгут волшебные шары и будут бросаться красками

В столицу Коми приедут сразу три всероссийских фестиваля
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкар вернется фестиваль красок. Фото: Архив "КП"В Сыктывкар вернется фестиваль красок. Фото: Архив "КП"Фото: Дарья ЮДИНА
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В августе рядом с Сыктывкаром на базе отдыха «Лемью» пройдет сразу три всероссийских фестиваля. Петербургский арт-проект «Вместе зажигаем» привезет в столицу республики фестиваль красок, фестиваль волшебных шаров и фестиваль водных фонариков.

Во время цветной перестрелки чистым остаться не получится. Фото: Архив "КП" Фото: Дарья ЮДИНА

Во время цветной перестрелки чистым остаться не получится. Фото: Архив "КП"Фото: Дарья ЮДИНА

Фото: Дарья ЮДИНА

На самом ярком фестивале можно будет не только устроить красочную «перестрелку», бросаясь цветными порошками (они безопасны и состоят из пищевых красителей и кукурузного крахмала), но и потанцевать под музыкальные сеты, подготовленные диджеями, вкусно поесть и поучаствовать в розыгрыше призов. Всероссийский фестиваль красок будет идти два дня, 11–12 августа, с 14 часов.

Волшебные шары можно будет забрать с собой

Волшебные шары можно будет забрать с собой

Семейный Фестиваль волшебных шаров состоится 12 августа в 21 час. Гости смогут увидеть, как множество прозрачных шаров, отражающих звездное небо, зажгутся в один миг. «Вторить» цветным огонькам будут огни на сцене, где будет идти представление со сложными трюками и пиротехникой. Кстати, волшебный шар можно будет забрать с собой.

В этот раз самый романтичный фестиваль пройде на базе отдыха "Лемью". Фото: Архив "КП" Фото: Дарья ЮДИНА

В этот раз самый романтичный фестиваль пройде на базе отдыха "Лемью". Фото: Архив "КП"Фото: Дарья ЮДИНА

Фото: Дарья ЮДИНА

На романтичном Фестивале водных фонариков поддерживать атмосферу будут известные скрипачи и саксофонисты города. Для детей устроят веселые конкурсы и световое представление, а для влюбленных будет работать горячая линия смс-сообщений, которые ведущий зачитает прямо со сцены. Главным же событием станет одновременный спуск на воду фонариков желаний, внутри которых будет гореть свеча. Светящиеся лилии, лотосы и кувшинки — каждый фонарик отвечает за свою «сферу» желаний. Пройдет Фестиваль водных фонариков 11 августа в 21 час.

Базой для всех трех мероприятиях станет дом отдыха «Лемью». Вход на фестивали бесплатный, без возрастных ограничений.

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