В День физкультурника парк имени Кирова станет спортивным

31 Июль 17:11 2018-07-31T17:11:24+03:00

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В Сыктывкаре 11 августа по традиции пройдет Всероссийский День физкультурника. Отпраздновать его горожане смогут сразу на 30 спортивных площадках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.

В этом году программа праздника станет более разнообразной, а площадок будет больше.Так, кроме традиционных зон бокса, пауэрлифтинга, дартса, стрельбы из лука, стритбола для горожан впервые приготовили площадки воракута и слэклайна (балансировки на стропе). Кроме того, из «новенького», — спидбинтон (скоростной бадминтон), туристическая полоса, скалодром и гонки на радиоуправляемых моделях.

Весь праздник пройдет на территории парка имени Кирова за исключением фестиваля ГТО среди семейных команд – участников ждут на Республиканском стадионе в 10.00. В парке празднование начнется в 10.45, а площадки заработают в 11 часов.