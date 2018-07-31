2018-07-31T17:11:24+03:00
Общество

В День физкультурника парк имени Кирова станет спортивным

Там будут работать 30 площадок
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Показательные выступления каратистов на прошлом празднике. Фото: Архив "КП"Показательные выступления каратистов на прошлом празднике. Фото: Архив "КП"Фото: Дарья ЮДИНА
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре 11 августа по традиции пройдет Всероссийский День физкультурника. Отпраздновать его горожане смогут сразу на 30 спортивных площадках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.

В этом году программа праздника станет более разнообразной, а площадок будет больше.Так, кроме традиционных зон бокса, пауэрлифтинга, дартса, стрельбы из лука, стритбола для горожан впервые приготовили площадки воракута и слэклайна (балансировки на стропе). Кроме того, из «новенького», — спидбинтон (скоростной бадминтон), туристическая полоса, скалодром и гонки на радиоуправляемых моделях.

Весь праздник пройдет на территории парка имени Кирова за исключением фестиваля ГТО среди семейных команд – участников ждут на Республиканском стадионе в 10.00. В парке празднование начнется в 10.45, а площадки заработают в 11 часов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны