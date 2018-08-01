2018-08-01T10:31:56+03:00
Общество

Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны

В списке также Алтайский край, Санкт-Петербург и Карелия
Ольга СОЛОВЕЙ
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Республика Коми снова в топеРеспублика Коми снова в топеФото: Архив "КП"
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В Минздраве России назвали самые «болеющие» и самые «здоровые» регионы страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Самым «нездоровым» стал Алтайский край, где на 100 тысяч населения в 2017 году пришлось 253 429,5 случаев заболеваний. В пятерку самых "больных" регионов страны также вошли Санкт-Петербург (236 874,7), Ненецкий АО (230 700,8), Карелия (230 371,7) и Республика Коми (230 230,4).

Кроме того, Минздрав назвал регионы с наименьшими показателями заболеваемости. Среди них оказались Кабардино-Балкария, где за прошлый год было отмечено 95 473,8 случая заболеваний на 100 тысяч человек, Чечня (112 108,9), Курская область (115 123,6), Республика Тыва (115 621,4) и Астраханская область (115 921,2).

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