В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Температура свалится до осеннего минуса
Будет холодно и дождливо
Изменить размер текста:
В первые дни августа холодный атмосферный фронт принесет в Коми умеренные дожди и похолодание. В Заполярье вообще воцарится осень: там температура будет на пять градусов ниже нормы. Днем будет около 10С, ночью – -1...-2С. Вполне возможно выпадение снега с дождем.
На большей части Коми ночью температура будет колебаться в районе 4...9С. Местами на севере она упадет до 0С. Днем ожидается от 15С на севере до 20...22С – на крайнем юге.