В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой

1 Авг. 10:51 2018-08-01T10:51:24+03:00

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В первые дни августа холодный атмосферный фронт принесет в Коми умеренные дожди и похолодание. В Заполярье вообще воцарится осень: там температура будет на пять градусов ниже нормы. Днем будет около 10С, ночью – -1...-2С. Вполне возможно выпадение снега с дождем.

На большей части Коми ночью температура будет колебаться в районе 4...9С. Местами на севере она упадет до 0С. Днем ожидается от 15С на севере до 20...22С – на крайнем юге.