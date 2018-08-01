2018-08-01T11:37:28+03:00
Общество

На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина

Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре в одном из домов микрорайона Строитель в пожаре погибла 54-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми.

Сообщение на пульт дежурного о возгорании в жилом доме по улице Парковая в Сыктывкаре поступило сегодня, 1 августа, около 3:47. В доме №34 загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Огнеборцы прибыли на вызов через семь минут. В 4:50 пожар удалось полностью ликвидировать.

Во время пожара самостоятельно эвакуировались около 60 человек. Еще четверым жителям дома огнеборцы помогли покинуть задымленный пятый этаж. После ликвидации огня пожарные обнаружили на четвертом этаже тело 54-летней женщины.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны