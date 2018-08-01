На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина

1 Авг. 11:33 2018-08-01T11:37:28+03:00

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В Сыктывкаре в одном из домов микрорайона Строитель в пожаре погибла 54-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми.

Сообщение на пульт дежурного о возгорании в жилом доме по улице Парковая в Сыктывкаре поступило сегодня, 1 августа, около 3:47. В доме №34 загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Огнеборцы прибыли на вызов через семь минут. В 4:50 пожар удалось полностью ликвидировать.

Во время пожара самостоятельно эвакуировались около 60 человек. Еще четверым жителям дома огнеборцы помогли покинуть задымленный пятый этаж. После ликвидации огня пожарные обнаружили на четвертом этаже тело 54-летней женщины.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.