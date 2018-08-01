2018-08-01T16:19:53+03:00
Общество

За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?

Для десантников приготовили обширную программу
Дарья ЮДИНА
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Завтра в Сыктывкаре будет праздноваться День ВДВЗавтра в Сыктывкаре будет праздноваться День ВДВ
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Уже завтра в Сыктывкаре будут праздновать День воздушно-десантных войск. Организаторы подготовили для ветеранов самых брутальных войск в мире обширную программу.

Сначала возле памятника воинам-интернационалистам «Скорбящий воин» пройдет митинг, на котором «крылатая пехота» возложит цветы и почтит павших минутой молчания.

После праздник продолжится на аэродроме в селе Корткерос, куда участники смогут добраться на автобусах. В программе – состязания по армрестлингу, стрельбе, гиревому спорту, показательные выступления ребят из военно-патриотических клубов, традиционный конкурс «материнский пирог — на десантный стол». Для самых маленьких участников будет организована детская площадка и аниматоры. Все желающих будут кормить кашей из полевой кухни. Также на территории будут работать торговые палатки с едой и напитками.

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