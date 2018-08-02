Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
Вчера вечером в Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадали двое пассажиров автобуса. Как рассказали «КП в Коми» в отделении ГИБДД Сыктывкара, около 19:00 неизвестный водитель на машине темного цвета ехал по улице Мира со стороны Слободской в направлении улицы Космонавтов. Напротив дома №11 он не уступил дорогу автобусу, который ходит по маршруту №11, и подрезал его, из-за чего общественный транспорт резко затормозил.
Двое пассажиров автобуса упали. Молодого человека отвезли в больницу. У него черепно-мозговая травма и сотрясением мозга. 55-летняя пассажирка госпитализирована с переломом.
Полиция города розыскивает виновника ДТП. Всем, кому что-либо известно, просят обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону 28-18-00 либо в УВД Сыктывкара по телефону «02».