2018-08-02T09:57:31+03:00
Происшествия

Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса

ДТП произошло вечером
Ольга СОЛОВЕЙ
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Отдел ГИБДД по СыктывкаруОтдел ГИБДД по Сыктывкару
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Вчера вечером в Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадали двое пассажиров автобуса. Как рассказали «КП в Коми» в отделении ГИБДД Сыктывкара, около 19:00 неизвестный водитель на машине темного цвета ехал по улице Мира со стороны Слободской в направлении улицы Космонавтов. Напротив дома №11 он не уступил дорогу автобусу, который ходит по маршруту №11, и подрезал его, из-за чего общественный транспорт резко затормозил.

Двое пассажиров автобуса упали. Молодого человека отвезли в больницу. У него черепно-мозговая травма и сотрясением мозга. 55-летняя пассажирка госпитализирована с переломом.

Полиция города розыскивает виновника ДТП. Всем, кому что-либо известно, просят обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону 28-18-00 либо в УВД Сыктывкара по телефону «02».

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