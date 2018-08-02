На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Александра Артеева подозревают в получении взятки
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И.о. руководителя администрации Корткеросского района назначили Людмилу Данилову. Напомним, сегодня утром стало известно о задержании и.о. руководителя района Александра Артеева. Его подозревают в получении взятки в размере 1,2 млн рублей. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщили "КП в Коми" в пресс-службе администрации района, ранее Людмила Артеева занимала должность заместителя руководителя администрации.
Стоит отметить, что в мае этого года был задержан предшественник Артеева Василий Гончаренко. Ему вменяют поулчение взятки в размере 500 тысяч рублей.