2018-08-02T11:45:45+03:00
Общество

Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?

Мэрия объясняет это плановыми техническими работами
Дарья ЮДИНА
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В День ВДВ В Сыктывкаре перестали работать фонтаныВ День ВДВ В Сыктывкаре перестали работать фонтаныФото: Дарья ЮДИНА
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Сегодня по всей России празднуется День Воздушно-Десантных войск. Уже прошел праздничный митинг, и скоро «крылатая пехота» продолжит праздновать на эродроме в селе Корткерос, где пройдут гуляния: концерт и спортивные состязания.

Один из фонтанов на Театральной площади в качестве насеста облюбовали голуби Фото: Дарья ЮДИНА

Один из фонтанов на Театральной площади в качестве насеста облюбовали голубиФото: Дарья ЮДИНА

Фото: Дарья ЮДИНА

Так повелось, что в свой праздник «войска дяди Васи» купаются в фонтанах. Но в этом году десантников лишили возможности поплескаться (хотя выдалась отличная погода для купания) – фонтаны перестали работать.

Горожане временно остались без красивой игры воды Фото: Дарья ЮДИНА

Горожане временно остались без красивой игры водыФото: Дарья ЮДИНА

Фото: Дарья ЮДИНА

Так, фонтаны на Театральной площади сейчас не радуют горожан игрой воды. Зато их облюбовали голуби.

Как нам объяснила мэрия, отключение фонтанов никак не связано с праздником десантников. Причина – технические работы. По странному совпадению, фонтаны в прошлом году на День ВДВ отключали по той же самой причине.

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