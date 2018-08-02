«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина

2 Авг. 12:19 2018-08-02T12:19:29+03:00

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Внимание ухтинцев уже не первый год привлекает магазин овощей и фруктов, расположенный на одной из остановок автобусного маршрута №2. На витрине киоска владелец указал цену и наименование своего товара. Однако сделал он это с ошибками: силива, розавый памидор, дыня очень вкусный. Многие горожане оценили юмор и предпринимательскую смекалку владельца. Жители города считают, что ошибки допущены специально, чтобы таким образом привлечь новых покупателей и поднять им настроение.

- Это у них рекламный ход такой! Уже несколько лет так пишут! – напоминает ухтинка Наталья Овчарева-Лучник.

- Зато у него реально вкусные фрукты и овощи, - отмечает Виолетта Андриянова.

- А цены везде бы такие были! – восторгается магазином Яков Перепелица.

- Они шутят так. Мы посмеялись, они посмеялись, - заступается за продавца Леля Папина - Они хотели себя рассмешить и нас тоже.

Одна другие не оценили юмора и посчитали, что такое глумление над правилами русского языка ничем не оправдывает продавца.

- Позор в том, что не надо коверкать могучий русский Язык. Дети в школе будут спорить с учителями о правильности тех или иных слов, а все потому что это улица - общество. Раз так пишут, значит так и должно быть: а почему бы и мне не писать так, как я хочу, зачем мне школа? Позор! – считает Рудольф Полянский.