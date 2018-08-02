2018-08-02T14:04:33+03:00
Происшествия

Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну

Об инциденте упомянули на бизнес-конференции
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Скрин из видеоСкрин из видео
Изменить размер текста:

26 июля в Воркуте неизвестный пытался поджечь кофейню. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина подошел к павильону сети Coffee Like, достал из мусорного ведра стаканчик, поджег его и бросил обратно в мусорку. К счастью, огонь не распространился на здание. Мужчину до сих пор разыскивает полиция.

Однако на этом история не закончилась. Недавно о случившемся вспомнили снова. Яна Авдиенко, которая раньше жила в заполярном городе, рассказала, что на днях она посетила бизнес-конференцию "Концентра 22", на которой с удивлением услышала о родном городе.

Аяз Шабутдинов рассказал аудитории об инциденте

Аяз Шабутдинов рассказал аудитории об инциденте

- Я из Воркуты, прожила там почти всю сознательную жизнь и не была там лет 7. И представьте себе мое удивление, когда сижу я вчера на "Концентрат22" (бизнес-конференция, на которой выступал основатель сети кофеин Coffe Like Аяз Шабутдинов – ред.) и Аяз со сцены показывает видео, как человек (немного выдохнула, когда поняла, что его не знаю) очень деловито и спокойно поджигает бумажный стаканчик для кофе и аккуратно кладет его в мусорку. Две кофейни у нас в Воркуте почему-то подожгли - может кто из вас знает зачем, почему? - недоумевает Яна.

Пироман из Воркуты.все кто владеет какой либо информацией позвоните или напишите тут. 89129550455

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны