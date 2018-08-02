Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну

2 Авг. 14:04 2018-08-02T14:04:33+03:00

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26 июля в Воркуте неизвестный пытался поджечь кофейню. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина подошел к павильону сети Coffee Like, достал из мусорного ведра стаканчик, поджег его и бросил обратно в мусорку. К счастью, огонь не распространился на здание. Мужчину до сих пор разыскивает полиция.

Однако на этом история не закончилась. Недавно о случившемся вспомнили снова. Яна Авдиенко, которая раньше жила в заполярном городе, рассказала, что на днях она посетила бизнес-конференцию "Концентра 22", на которой с удивлением услышала о родном городе.

Аяз Шабутдинов рассказал аудитории об инциденте

- Я из Воркуты, прожила там почти всю сознательную жизнь и не была там лет 7. И представьте себе мое удивление, когда сижу я вчера на "Концентрат22" (бизнес-конференция, на которой выступал основатель сети кофеин Coffe Like Аяз Шабутдинов – ред.) и Аяз со сцены показывает видео, как человек (немного выдохнула, когда поняла, что его не знаю) очень деловито и спокойно поджигает бумажный стаканчик для кофе и аккуратно кладет его в мусорку. Две кофейни у нас в Воркуте почему-то подожгли - может кто из вас знает зачем, почему? - недоумевает Яна.