Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс

2 Авг. 13:58 2018-08-02T13:58:05+03:00

В обновленном аэропорте в Ухте сел первый самолет. Фото из "Инстаграма" Главы Коми

С этим событием в своем «Инстаграме» местных жителей поздравил Сергей Гапликов

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Вчера в ухтинском аэропорте приземлился первый широкофезюляжный самолет с низкими дивгателями. Этот рейс – начало устойчивого авиасообщения с Москвой. Ухтинцев с этим событием поздравил руководитель региона Сергей Гапликов.

Самолет был с "низкой посадкой". Фото из "Инстаграма" Главы Коми

Посадка самолетов с «низкой посадкой» стала возможной после реконструкии взлетно-посадочной полосы – с этим помогла компания «Газпром». Глава Коми поблагодарил за это компанию:

– На ремонт Ухтинского аэропорта компания направила 500 миллионов рублей. За что я искренне благодарю наших надёжных партнёров и лично Алексея Борисовича Миллера. Сейчас продолжается ремонт здания аэровокзала. Месяц назад, находясь с рабочей поездкой в Ухте, я лично проверил, как ведутся работы. Всегда приятно видеть качественный результат совместных усилий, вкладываемых в развитие нашей территории, – пишет в своем инстаграмм-аккаунте Сергей Гапликов.

Прибывших встречали с хлебом-солью. Фото из "Инстаграма" Главы Коми

Некоторые пользователи также поблагодарили главу региона за снижение цен на билеты: несколько человек написали о том, что стоимость упала примерно на четыре тысячи рублей.