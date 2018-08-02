В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова

2 Авг. 15:59 2018-08-02T17:56:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Речь идет о части улицы, примыкающей к одноименному парку, на участке от улицы Бабушкина до улицы Горького. Здесь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроили «карманы» для новых скамеек и урн, а также установили новые уличные светильники торшерного типа.

Сейчас подрядчики заканчивают установку 30 новых скамеек с кованными элементами, их размещают по обе стороны улицы, в том числе в 15 новых «карманах». Возле каждой скамейки расположатся по новой урне. Улицу осветят 36 фонарей торшерного типа, проводка которых спрятана под землю.

Таким образом, завершается благоустройство улицы Кирова в районе парка им. Кирова, начатое ранее.

Кроме этого в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» завершается благоустройство сквера за Стефановской площадью, идёт проектирование благоустройства площади перед центральным бассейном и городского сквера «Строитель». Помимо общественных территорий в планах на этот год – ремонт 19 дворов.