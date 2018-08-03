2018-08-03T07:45:18+03:00
Общество

Первые выходные августа в Коми будут холодными

Осадков не ожидается
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: YouTubeФото: YouTube
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В пятницу уже весь регион окажется в арктическом воздухе, при умеренном северном ветре дневная температура не поднимется выше 12...17С, на крайнем северо-востоке — 6...11С, сообщают в Коми ЦГМС.

Холодными и на большей части территории преимущественно без осадков ожидаются первые выходные августа. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до 3...8С, в северных и центральных районах местами до 0С. Днем в субботу в большинстве районов останется 12...17С, на юго-западе и на крайнем юге воздух прогреется до 21С. В воскресенье уже на большей части ожидается в пределах 17...22С. Исключение составят крайние северо-восточные районы. Там сохранится не по сезону холодная погода, которая будет сопровождаться дождями. Дневная температура по-прежнему не преодолеет отметку в 10С.

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