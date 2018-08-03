2018-08-03T13:13:35+03:00
Общество

В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики

В столицу Коми приедут пять команд профессиональных пиротехников из разных уголков страны
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из архива КП в КомиФото из архива КП в Коми
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре в день празднования 97-летия Коми состоится грандиозный фестиваль пиротехнического искусства. В столицу Коми приедут пять команд профессиональных пиротехников из разных уголков страны, чтобы удивить жителей Коми невероятным «танцем огня», сообщает пресс-служба администрации столицы.

В Сыктывкаре 22 августа в 20:30 стартует уникальный пиротехнический фестиваль. Организаторы отмечают, что лучшая точка обзора — это набережная в Кировском парке, потому что запуск залпов будет проходить со стороны Заречья. Пиротехнические команды поочередно представят свои конкурсные творения. Между салютами зрителям яркого мероприятия покажут творческие номера местных артистов.

После финального залпа компетентное жюри оценит, кто из пяти профессиональных команд привез в Коми лучшее шоу. Самое приятное, что в определении победителя им помогут зрители фестиваля посредством SMS-голосования.

В фестивале примут участие пять команд: «Пиротехнические дворы Петергофа», «Арт-студия «Пиромагия» из Костромы, «Пиро-класс» из Протвино Московской области, пиротехнический театр «Волжские салюты» из Самары и команда предприятия «Пироком» из столицы Коми. Жеребьевка участников состоится 18 августа в 21:00 в ходе концерта звезд в Эжве.

Надо отметить, что фестиваль пиротехнического искусства «Огни Республики» организует мэрия Сыктывкара в рамках празднования Дня Республики Коми. Мероприятие проводится за счёт средств гранта Главы Республики Коми на проведение торжественных мероприятий по случаю 97-летия со дня образования региона.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны