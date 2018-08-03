В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики

СЕГОДНЯ 13:07 2018-08-03T13:13:35+03:00

В столицу Коми приедут пять команд профессиональных пиротехников из разных уголков страны

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В Сыктывкаре в день празднования 97-летия Коми состоится грандиозный фестиваль пиротехнического искусства. В столицу Коми приедут пять команд профессиональных пиротехников из разных уголков страны, чтобы удивить жителей Коми невероятным «танцем огня», сообщает пресс-служба администрации столицы.

В Сыктывкаре 22 августа в 20:30 стартует уникальный пиротехнический фестиваль. Организаторы отмечают, что лучшая точка обзора — это набережная в Кировском парке, потому что запуск залпов будет проходить со стороны Заречья. Пиротехнические команды поочередно представят свои конкурсные творения. Между салютами зрителям яркого мероприятия покажут творческие номера местных артистов.

После финального залпа компетентное жюри оценит, кто из пяти профессиональных команд привез в Коми лучшее шоу. Самое приятное, что в определении победителя им помогут зрители фестиваля посредством SMS-голосования.

В фестивале примут участие пять команд: «Пиротехнические дворы Петергофа», «Арт-студия «Пиромагия» из Костромы, «Пиро-класс» из Протвино Московской области, пиротехнический театр «Волжские салюты» из Самары и команда предприятия «Пироком» из столицы Коми. Жеребьевка участников состоится 18 августа в 21:00 в ходе концерта звезд в Эжве.

Надо отметить, что фестиваль пиротехнического искусства «Огни Республики» организует мэрия Сыктывкара в рамках празднования Дня Республики Коми. Мероприятие проводится за счёт средств гранта Главы Республики Коми на проведение торжественных мероприятий по случаю 97-летия со дня образования региона.