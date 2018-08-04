Девочка, угодившая под колеса "Вольво" вблизи телецентра, получила травмы головы и переломы

СЕГОДНЯ 13:36 2018-08-04T13:54:18+03:00

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Стал известен характер травм, которые получила вчера 14-летняя сыктывкарка, угодившая под колеса "Вольво" вблизи телецентра. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у нее травмы головы, отек головного мозга, перелом таза, перелом плечевой кости.

Напомним, ДТП произошло вчерашним вечером, примерно в 20:25, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Малышева. Девочка направлялась в сторону торгового центра "Июнь". Переходя проезжую часть по регулируемуему пешеходному переходу на красный свет, она не заметила, как по дороге мчался "Вольво". Инормаркой управлял водитель 1983 года рождения, автомобиль двигался в сторону улицы Петрозаводской с улицы Печорской.

На "зебре" девушка попала под колеса "Вольво". Подростка госпитализировали.

В свете участившихся происшествий с участием подростков сыктывкарская ГИБДД напоминает родителям несовершеннолетних, что, отпуская детей самостоятельно прогуляться по городу, обязательно проговаривайте правила безопасного участия в дорожном движении. Даже если вы считаете своего ребенка взрослым и самостоятельным, напомините, что при переходе дороги нужно обязательно убедиться, что водитель пропускает. Главное - переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора. Осторожность, внимательность и соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности на дороге как ребенка, так и взрослого.