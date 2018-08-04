Директор "САТП №1" арестован до 2 октября

4 Авг. 15:21 2018-08-04T15:22:43+03:00

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Сыктывкарский суд избрал меру пресечения директору "Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1" Александру Рукавишникову.

Заседание состоялось сегодня, 4 августа. Рукавишникова арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 2 октября, сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Сыктывкарский горсуд.

Напомним, Александра Рукавишникова и еще двоих фигурантов дела подозревают в коммерческом подкупе.

По данным следствия, фигурант в период с декабря 2016 года до августа 2018 года получал от индивидуального предпринимателя, через двух посредников, незаконные денежные вознаграждения. За это он заключал подрядные договоры на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автобусов. За этот период подозреваемым было получено около шести миллионов рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.204 УК РФ (незаконная передача денежных средств в особо крупном размере лицу, выполняющему управленческие функции за совершение действий в интересах дающего лица). Посредники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере).