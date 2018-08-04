В Сыктывкаре на автобусной остановке умерла пенсионерка

4 Авг. 17:21 2018-08-04T17:29:08+03:00

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Сегодня утром в столице Коми пожилая женщина почувствовала себя плохо в автобусе №23. Пассажиры вызвали скорую помощь к автобусной остановке, однако медикам не удалось ее спасти.

Пожилая женщина села в автобус №23 на улице Корткеросской. Около 9:30 ей стало плохо и пассажиры вызвали скорую помощь к автобусной остановке на площади Габова. Когда женщину выводили на остановку, она была еще жива.

Когда медики прибыли на место, женщина уже не дышала, все реанимационные мероприятия были проведены в полном объеме, однако вернуть пенсионерку к жизни это не помогло, сообщает БНКоми.

У женщины с собой не было документов. Сейчас ее личность и возраст устанавливаются.