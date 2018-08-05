К дождям приготовиться! Стал известен прогноз погоды в Коми на следующую неделю

СЕГОДНЯ 09:04 2018-08-05T09:04:52+03:00

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Лето в Коми до последних пор радовало жарой, какой в суровых северных краях не было несколько лет. Правда, синоптики предупреждают: похолодание не за горами. Об этом говорит свежий прогноз погоды на предстоящую неделю от Коми ЦГМС.

Как сообщают синоптики, большую часть недели погодные условия в нашем регионе будут определять активные атлантические циклоны.

- Поэтому ожидаются дожди разной продолжительности и интенсивности, на крайнем юге возможны грозы. В ночные часы, за счет облачности, ожидается от 5С до 12С. Дневная температура будет неустойчивой. В основном прогнозируется в пределах 13...18С, но в дожде будет не выше 12С. И только на крайнем юге в отдельные дни температура может повышаться до 20С и выше, сообщает начальник отдела гидрометеорологических прогнозов Коми ЦГМС Ольга Козак.