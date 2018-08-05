2018-08-05T09:04:52+03:00
Общество

К дождям приготовиться! Стал известен прогноз погоды в Коми на следующую неделю

Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Лето в Коми до последних пор радовало жарой, какой в суровых северных краях не было несколько лет. Правда, синоптики предупреждают: похолодание не за горами. Об этом говорит свежий прогноз погоды на предстоящую неделю от Коми ЦГМС.

Как сообщают синоптики, большую часть недели погодные условия в нашем регионе будут определять активные атлантические циклоны.

- Поэтому ожидаются дожди разной продолжительности и интенсивности, на крайнем юге возможны грозы. В ночные часы, за счет облачности, ожидается от 5С до 12С. Дневная температура будет неустойчивой. В основном прогнозируется в пределах 13...18С, но в дожде будет не выше 12С. И только на крайнем юге в отдельные дни температура может повышаться до 20С и выше, сообщает начальник отдела гидрометеорологических прогнозов Коми ЦГМС Ольга Козак.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре агрессивный посетитель ночного клуба без причин изуродовал мужчину
В Сыктывкаре на автобусной остановке умерла пенсионерка
Директор "САТП №1" арестован до 2 октября
Девочка, угодившая под колеса "Вольво" вблизи телецентра, получила травмы головы и переломы
В столице Коми задержан директор Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1
От ВДНХ до пиротехнического шоу: публикуем подробную программу Дня республики в Коми
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны