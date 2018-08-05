В Сыктывкаре по Стефановской площади пустят автобусы

5 Авг. 11:01 2018-08-05T11:02:56+03:00

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Через главную площадь Сыктывкара в августе можно будет проехать, как далекие времени 60-х годов: на автобусе или на машине. Участок по улице Ленина напротив здания Госсовета Коми откроют для движения автомобильного транспорта по причине ремонтных работ, сообщает пресс-служба мэрии.

С 7 августа по 17 августа и с 23 августа по 15 сентября будет открыто движение транспорта от улицы Бабушкина в сторону улицы Куратова на 1/2 ширины проезжей части по улице Ленина в районе Стефановской площади. В этом «виновато» производство ремонтных работ Управления жилищно-коммунального хозяйства.

Надо отметить, что в прошлом году площадь также на неделю открывали для автомобильного движения. Отметим, что 50 лет назад район Стефановской площади «бурлил» автомобильным движением, а в районе памятника Ленину располагалась автобусная остановка.