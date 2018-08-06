"Почта России" заинтересовалась инцидентом в Инте

СЕГОДНЯ 09:55 2018-08-06T09:55:28+03:00

Интернет облетело видео, как грузчики выкидывают коробки из вагонов, принадлежащих компании

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Жительница Инты записала на видео, как грузчики небрежно выгружают посылки из вагона «Почты России» на городском вокзале. Кадры были сняты утром, 5 августа.

На записи видно, как коробки вылетают из вагоны одна за одной. Некоторые посылки, в которых могли находиться легко бьющиеся предметы, просто «выпинывались» из вагоны.

- А чего вы хотели? Погрузчик дорого, потому что начальству надо пожрать и в отпуск за границу съездить. По-хорошему эту организацию нужно расформировать, - считает житель Инты Марк Павлов.

- На 100% премии лишать таких работников, в следующий раз будут аккуратно выгружать, - ополчился на героев видео Вячеслав Шелестов.

- Надо было удивиться от видео? - не понимает всеобщего ажиотажа Женечка Крутикова-Голубева

В своем Twitter-аккаунте пресс-служба «Почты России» написала, что по данному факту будет проведена проверка.