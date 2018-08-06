2018-08-06T14:59:46+03:00
Общество

В Воркуте преображается "67 параллель"

Власти города решили обновить внешний вид знаменитого монумента
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: Игорь ГурьевФото: Игорь Гурьев
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В Воркуте решили обновить знаменитый монумент «67 параллель. Об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщил руководитель администрации города Игорь Гурьев. Подрядчик уже установил новые буквы и цифры. Скоро подсоединят и подсветку.

Напомним, монумент установили в 1984 году на развязке «аэропорт-вокзал» (пересечение улиц Усинской, Авиационной, Матвеева). Знак выполнен в форме земного шара голубого цвета, который опоясан серебристой полосой с надписью «Воркута 67 параллель». Выполнен по проекту архитектора Г.Н. Ильяшенко. В диаметре конструкция достигает 14 метров, установлена на четырехметровой высоте. Это было первое сооружение из тех, которые появились в городе в память о двух больших датах — 40-летия Воркуты и 50-летия Печорского угольного бассейна. Сейчас знак является символом заполярного города.

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Воркута. 67 параллель.

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