2018-08-06T20:50:50+03:00
Общество

Связь на магистральной линии в Республике Коми восстановлена

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Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»
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6 августа, в 12:46 (мск) полностью восстановлена поврежденная магистральная волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) на участке Визинга – Сыктывкар. Повреждение было зафиксировано сегодня в 6:00.

На восстановление линии ушло менее 7 часов. Все это время более 8000 абонентов оставались без интернета и услуги «Интерактивное ТВ». По резервным линиям связи работали системы передачи данных только для оперативных служб и стратегически важных предприятий, которые отвечают за жизнеобеспечение районов.

- Большинство повреждений кабельных сооружений происходит по вине организаций, не согласовавших выполнение земляных работ с «Ростелекомом». И этой аварии можно было избежать. Ведь предупредить повреждения легче, чем устранять последствия – отмечает технический директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Олег Коваленко. – Отсутствие связи парализует работу оперативных экстренных служб, оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Происходят нарушения в работе объектов жизнеобеспечения и государственных учреждений.

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