2018-08-07T11:10:20+03:00
Здоровье

В Коми дети болеют чаще, чем в среднем по России

Кира ВОЛКОВА
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В Республике Коми на 100 тыс. детей врачи выявили 335 574 заболеванияВ Республике Коми на 100 тыс. детей врачи выявили 335 574 заболеванияФото: Фото автора.
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В Министерстве здравоохранения назвали регионы России с наибольшим и наименьшим числом болезней среди детей до 14 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава.

В среднем по России на 100 тыс. детей приходится 221 104,6 заболеваний.

По информации ведомства, в 2017 году в Чечне на 100 тыс. детей пришлось 62 969,7 случая заболеваний. В пятерку самых «здоровых» по этому показателю регионов также вошли Кабардино-Балкария (115 723,7), Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6).

Вместе с тем наибольшее число болезней среди детей до 14 лет отмечается в Ненецком АО. Там в прошлом году выявили 352 120 случаев заболеваний на 100 тыс. детей. В числе лидеров антирейтинга Чукотский АО (349 436,5), Карелия (337 077,2).

В Республике Коми на 100 тыс. детей врачи выявили 335 574 заболевания.

Напомним, что ранее Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны.

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