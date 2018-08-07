2018-08-07T12:36:39+03:00
Общество

В Коми на производственной базе нашли труп мужчины

Трагедия произошла в Усинске в минувшее воскресенье, 5 августа
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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На территории производственной базы в Усинске обнаружено тело человека. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной инспекции труда по Коми.

Трагедия произошла в Усинске в минувшее воскресенье, 5 августа, на территории производственной базы. Как сообщают в ведомстве, тело уже опознали — доподлинно известно, что оно принадлежит одному из работников ООО «ТрансКом Север»

Правда подробности трагедии не известны. Как сообщили в Следственном отделе по Усинску, они не обладают информацией по этому случаю. Однако при Государственной инспекции труда будет организована комиссия по расследованию несчастного случая. Результаты проверки обнародуют после расследования.

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