В нескольких районах Сыктывкара отключат горячую воду: список домов

СЕГОДНЯ 09:55 2018-08-08T10:03:11+03:00

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В Сыктывкаре с 13 по 21 августа в 66 домах отключат горячей воду. «Комсомольская правда в Коми» публикует список домов, жителям которых на 9 дней не повезет.

Как сообщает Сыктывкарские тепловые сети Коми филиала «Т Плюс», с 13 по 21 августа пройдут гидравлические испытания магистральной перемычки № 5. Это заключительный этап опрессовок. После него сыктывкарским теплоэнергетикам останется испытать только участок магистрального трубопровода № 1, на котором до 1 сентября выполняется реконструкция.

Где отключат воду?

- Водопьянова, 4, 4/1

- Восточная, 35

- Громова, 45, 57, 75

- Интернациональная, 32

- К. Маркса, 100, 108, 111, 116, 117, 120, 144, 145, 150, 177, 191

- Католикова, 6

- Клары Цеткин, 2, 7, 10, 50

- Огородная, 2/2

- Октябрьский пр., 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138/1, 140, 144, 146, 148, 152, 156, 158

- Осипенко,12

- Папанина, 22

- Первомайская, 7, 9, 9/1, 20

- Петрозаводская, 10

- Чкалова, 8, 20, 22, 23, 23/1, 23/4, 24, 25, 26, 28, 28/1, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 38/1, 38/3

- Энгельса,134