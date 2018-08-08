В Воркуте выступит Александр Розенбаум

СЕГОДНЯ 11:40 2018-08-08T11:41:19+03:00

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В Воркуту на празднование Дня шахтера приезжает заслуженный артист Российской Федерации — Александр Розенбаум. Свои лучшие песни он исполнит для жителей заполярного города, сообщает ОАО «Воркутауголь».

В субботу, 25 августа, в 19:00 на Центральной площади Воркуты начнется большой концерт Александра Розенбаума, который исполнит свои хиты для героев праздника — шахтеров, а также для всех жителей заполярного города.

Александр Розенбаум не нуждается в особом представлении: он композитор, автор-исполнитель собственных песен. Многие его ранние песни относятся к жанру блатной песни. Ряд его ранних песен также связан с работой врача. Однако сам Александр Яковлевич считает, что он работает в жанре «Розенбаум».

Отметим также, что в последний раз в Коми Александр Розенбаум был в 2015 году, когда он представил сыктывкарам и ухтинцам свою программу «На Лиговке».