В Сыктывкаре перекроют самую затапливаемую улицу города

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-08T13:56:22+03:00

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В столице Коми с 11 августа по 12 августа временно ограничат движение автотранспорта по всей ширине проезжей части по улице Колхозной в районе дома № 14, сообщает пресс-служба мэрии.В этот период ООО «Утекс» запланировано проведение земляных работ.

Отметим также, что с 7 августа по 17 августа и с 23 августа по 15 сентября будет открыто движение транспорта от улицы Бабушкина в сторону улицы Куратова на 1/2 ширины проезжей части по улице Ленина в районе Стефановской площади. В этом «виновато» производство ремонтных работ Управления жилищно-коммунального хозяйства.