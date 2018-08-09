2018-08-09T10:57:46+03:00
Общество

Сквер на Стефановской площади засиял новыми огнями

Вблизи главной площади столицы Коми включены 40 светодиодных светильников
Алиса КОЗЛОВА
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фото: пресс-служба администрации Сыктывкарафото: пресс-служба администрации Сыктывкара
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В сквере за Стефановской площадью зажглись 40 новых фонарей со светодиодными лампами. Новые уличные светильники установлены возле главной площади Коми в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Электропроводка новых фонарей спрятана под землю, что придаёт пространству более ухоженный и опрятный вид. Кроме этого, жителей и гостей города порадуют 36 новых скамеек, а соблюдению чистоты будут способствовать 40 урн, установленных по всему скверу.

Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Сыктывкар в 2018 году получил 55 миллионов рублей, из которых 36,6 миллионов рублей направлено на ремонт 20 дворов, 18,4 миллиона рублей – на благоустройство мест массового отдыха граждан – ул. Кирова, сквера за Стефановской площадью, Слободской площади, пешеходной зоны по улице Слободской, а также на подготовку проектной документации по благоустройству площадки у Центрального бассейна и сквера «Строитель». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Коми.

фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

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