2018-08-09T17:17:20+03:00
Общество

Под Сыктывкаром произошло тройное ДТП из-за фуры

К счастью в этой аварии никто не пострадал
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В районе Нижнего Чова под Сыктывкаром произошло тройное ДТП, сообщили порталу «Комсомольская правда в Коми» в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Авария с участием трех машин произошла сегодня, 9 августа, около 16:00. Как рассказали очевидцы, столкнулись два авто, одно из них вылетело в кювет. Оказалось, что горожане несколько поспешили с выводами.

По предварительным данным ГИБДД по Сыктывкару, две машины - Chevrolet и КамАЗ ехали со стороны Эжвинского района в сторону Сыктывкара. В районе поворота на Нижний Чов при перестроение фура задела Chevrolet. Машину отбросило на встречную полосу, где авто столкнулось с Toyota.

К счастью, в этом ДТП пострадавших нет. Авария оценивается, как административная, то есть ущеб был нанесен только машинам. На месте составляют протоколы сотрудники Госавтоинспекции.

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