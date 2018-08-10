Жителей двух районов Коми предупредили о падении ступеней космической ракеты

СЕГОДНЯ 15:29 2018-08-10T15:31:29+03:00

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В конце августа в двух районах Коми - Усть-Цилемском и Ижемском - ожидается падение частей рактеры-носителя.

Пуск треступенчатой космической ракеты "Союз-2" с космодрома "Плесецк" запланирован на 26 августа (резервный день 27 августа). По данным министерства обороны России, в зону падения отделяющихся ступеней входят Усть-Цилемский и Ижемский районы. В соответствии с полученными координатами это шесть пограничных кварталов Щельяюрского участкового лесничества - кв. 560 – СП «Краснобор»; 35,70, 88, 120 – СП «Кипиево»; 470 – СП «Брыкаланск».

В связи с чем руководство муниципалитетов просит местных жителей соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещений указанных территорий. На официальных сайтах Ижемского и Усть-Цилемского районов опубликовано обращение к гражданам, с уточнением, что места падения ступеней считаются временно опасными в период с 21 по 27 августа.