Житель Айкино в 79 лет получил золотой значок ГТО

СЕГОДНЯ 17:07 2018-08-10T17:10:18+03:00

Владимир Каракчиев каждый день проезжает по 30 километров на велосипеде

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Житель усть-вымского села Айкино Владимир Каракчиев выполнил норматив ГТО в возрасте 79 лет.

Пожилой любитель спорта получил высшую награду физкультурно-спортивного комплекса - золотой значок ГТО. Секрет его отличной физподготовки заключается в том, что Владимир Каракчиев до сих пор дружит со спортом.

- Мой день начинается с зарядки, – заявил старейшина районного спорта, – я встаю в 4 утра, а зимой в 5 утра. В деревенском доме всегда хватало тяжелой работы: печку надо было истопить, сходить за водой, наколоть дров, вскопать огород.. Сначала у себя все в порядок приведу, потом соседям помогаю, друзьям. Я всегда в движении.

Летом Владимир Каракчиев регулярно плавает в реке, обязательно ездит по 30 километров на велосипеде. А зимой закаляется, ходит босиком по снегу и на Крещение окунается в проруби. Об этом сообщает местная районка "Вперед".