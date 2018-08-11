В Сыктывкаре «семерка» сбила женщину: у нее перелом ноги
Пострадавшая попала в больницуФото: Яндекс. Карты
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В субботу, 11 августа, в Сыктывкаре ВАЗ-2107 сбил женщину 1966 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.
Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.17 напротив дома №45 по Сысольскому шоссе. Водитель ВАЗ-2107 сбил женщину 1966 года рождения, которая переходила дорогу нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадала женщина. У нее диагностировали перелом ноги, а также другие травмы, характер которых уточняется. Пострадавшую увезли в больницу.