В воскресенье в большинстве районов Коми дожди

СЕГОДНЯ 09:05 2018-08-12T09:05:59+03:00

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В воскресенье, 12 августа, в большинстве районов Коми ожидается переменная облачность, а также небольшие и умеренные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Сегодня большинстве районов небольшой и умеренный дождь, в отдельных южных районах гроза. Ночью в Коми ожидается западный ветер со скоростью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе и на крайнем северо-востоке порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов, местами до 16, днем 22-27, на северо-востоке – 12-17 градусов.

В Сыктывкаре сегодня облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь, возможна гроза. В городе ожидается западный ветер со скоростью до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов, а днем – 24-26.