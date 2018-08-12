2018-08-12T11:14:52+03:00
Общество

В Сыктывкаре на 11 дней перекроют улицу Папанина

Это произойдет в понедельник
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Ограничения связаны с ремонтными работамиОграничения связаны с ремонтными работамиФото: Олег УКЛАДОВ
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На улице Папанина в Сыктывкаре на 11 дней ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Коми.

Движение транспорта перекрыли по всей ширине проезжей части от пересечения с улицей Александра Католикова до Ученического переулка. Дорогу перекроют в понедельник в 8.00. Движение откроется в 17.00 24 августа. Как пояснили в МВД, ограничение связано с земляными работами, которые будет проводить Сыктывкарский водоканал.

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