У жителя Ижемского района украли с карты почти 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:01 2018-08-12T16:01:02+03:00

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В Ижемском районе у местного жителя 1986 года рождения украли с банковской карты почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что действие карты заканчивается. Во избежание блокировки карты звонивший предложил совершить некоторые операции, в процессе чего на телефон заявителя стали поступать SMS-сообщения с кодами подтверждения. Потерпевший назвал их банкиру по его просьбе. После чего с карты мужчины произошло списание 99740 рублей.

– Полицейские проводят по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – отметили в МВД.