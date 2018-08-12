2018-08-12T16:01:02+03:00
Общество

У жителя Ижемского района украли с карты почти 100 тысяч рублей

Мужчине позвонил мошенник и представился сотрудником банка
Поделиться:
Уголовное дело пока не завелиУголовное дело пока не завелиФото: Архив «КП» в Ижевске
Изменить размер текста:

В Ижемском районе у местного жителя 1986 года рождения украли с банковской карты почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что действие карты заканчивается. Во избежание блокировки карты звонивший предложил совершить некоторые операции, в процессе чего на телефон заявителя стали поступать SMS-сообщения с кодами подтверждения. Потерпевший назвал их банкиру по его просьбе. После чего с карты мужчины произошло списание 99740 рублей.

– Полицейские проводят по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – отметили в МВД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24