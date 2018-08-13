Под Ухтой ВАЗ переехал лежащую на трассе женщину, она погибла

СЕГОДНЯ 11:29 2018-08-13T11:33:55+03:00

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По Ухтой водитель ВАЗ переехал 30-летнюю женщину, которая лежала на дороге. Пешеход скончалась до приезда скорой помощи, сообщили в УГИБДД МВД по Республике Коми.

Трагедия произошла поздним вечером в воскресенье, 12 августа, около 22:33, когда водитель ВАЗ ехал по дороге Ухта-Дальний. Было темно, и мужчина переехал 30-летнюю женщину, которая по неустановленной причине лежала на проезжей части.

В результате наезда женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла до приезда скорой помощи. Как уточняет МЧС по Коми, для ликвидации последствий ДТП привлекалась единица техники и 2 человека личного состава Ухтинского АСО ГКУ «СПАС-КОМИ».

Отметим, что минувшие выходные ознаменовались еще одним смертельным случаем на дороге. Под Сосногорском водитель Hyundai на огромной скорости врезался в прицеп КамАЗа и погиб.