Под Ухтой ВАЗ переехал лежащую на трассе женщину, она погибла
По Ухтой водитель ВАЗ переехал 30-летнюю женщину, которая лежала на дороге. Пешеход скончалась до приезда скорой помощи, сообщили в УГИБДД МВД по Республике Коми.
Трагедия произошла поздним вечером в воскресенье, 12 августа, около 22:33, когда водитель ВАЗ ехал по дороге Ухта-Дальний. Было темно, и мужчина переехал 30-летнюю женщину, которая по неустановленной причине лежала на проезжей части.
В результате наезда женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла до приезда скорой помощи. Как уточняет МЧС по Коми, для ликвидации последствий ДТП привлекалась единица техники и 2 человека личного состава Ухтинского АСО ГКУ «СПАС-КОМИ».
Отметим, что минувшие выходные ознаменовались еще одним смертельным случаем на дороге. Под Сосногорском водитель Hyundai на огромной скорости врезался в прицеп КамАЗа и погиб.