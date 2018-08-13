Затяжные дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде на неделю в Коми

СЕГОДНЯ 12:51 2018-08-13T12:54:35+03:00

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Грядущая рабочая неделя запомнится жителям Коми дождями. По словам синоптиков Коми ЦГМС, осадков будет действительно много.

«Зонтики приготовить» - намекают синоптики Коми своим прогнозом на неделю. В предстоящие семь дней под влиянием атлантических циклонов дожди будут частыми, в понедельник и во вторник местами с грозами.

- В первый рабочий день в теплой части циклона воздух прогреется до 22...27С, на крайнем северо-востоке — до 20С. Со вторника дожди примут более затяжной характер и произойдет снижение температурного фона. На большей части территории в ночные часы прогнозируется в пределах 4...9С, днем — от 14С до 19С, - отметили в Коми ЦГМС.

В целом в августе сумма осадков ожидается 90-140% от средних многолетних значений. Средняя температура воздуха в большинстве районов будет в пределах климатической нормы, на юго-западе — на 1С выше.