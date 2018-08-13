В Сыктывкаре мужчина ударил ножницами в шею продавщицу в магазине

СЕГОДНЯ 14:01 2018-08-13T14:07:51+03:00

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В местечке Лесозавод 31-летний дебошир вонзил ножницы в шею продавцу магазина. 27-летняя девушка выбежала на улицу с криками о помощи. Прохожие вызвали скорую. Пострадавшая выжила, сейчас она находится в больнице. На мужчину завели уголовное дело, сообщают в Следственном комитете по Коми.

В субботу, 11 августа, в магазине на улице Почтовой местечка Лесозавод мужчина пытался покалечить свою бывшую сожительницу — продавщицу. Девушка получила удар ножницами в область шеи, но успела отбиться и выбежать на улицу. Это и спасло пострадавшей жизнь: на помощь девушке подоспели люди. Они вызвали скорую и продавщицу госпитализировали.

31-летнего дебошира задержали. Оказалось, что он и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов. Следственным отделом по Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).