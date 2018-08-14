Полицейские вернули сыктывкарке похищенных чихуахуа и шпица

СЕГОДНЯ 09:31 2018-08-14T10:28:38+03:00

Их украли прямо из ее квартиры

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Полицейские раскрыли кражу породистых собак, которых похитили у хозяйки прямо из ее квартиры, сообщает пресс-служба УМВД по Сыктывкару.

Сыктывкарка выводила своих породистых питомцев на прогулку по очереди, оставив на короткое время чихуахуа и шпица в незапертой квартире. Когда она вернулась за ними, то собак и след простыл. Девушка обратилась в полицию.

Стражи правопорядка установили, что причастной к краже собак стала женщина 1985 года рождения. Она пришла к заводчике собак домой, чтобы узнать цену животных. Увидев, что дверь не заперта и дома никого нет, злоумышленница похитила породистых псов, которых нашла в ее квартире.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кстати, подозреваемая ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Собаки возвращены своей хозяйке.