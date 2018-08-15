2018-08-15T11:32:49+03:00
Общество

В Сыктывкаре вторую неделю ищут без вести пропавшего 32-летнего мужчину

Сергей Торобов ушел из дома и не вернулся
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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В Сыктывкаре добровольцы отряда по поиску людей «Лиза Алерт» вторую неделю ищут 32-летнего Сергея Туробова, который ушел из дома и не вернулся. Они просят всех неравнодушных сыктывкарцев изучить фото пропавшего: может быть горожане видели этого человека?

32-летний Сергей Туробов пропал 4 августа: он ушел из дома и не вернулся, сообщают родные пропавшего. Неизвестно, в каком районе Сыктывкара он пропал, а также куда мог пойти.

Приметы

- Рост — 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза голубые, черные волосы, голубые глаза, нос с горбинкой.

- Был одет в белую олимпийку с красными рукавами, сине-голубые штаны, красно-бордовые кроссовки. Мог сменить одежду на серые штаны, серую толстовку и тапочки.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Туробова Сергея Николаевича просьба сообщить инфогру поиска (Мария https://vk.com/id22462879) Также вы можете позвонить на горячую линию 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный) или в 112.

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