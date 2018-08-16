В Воркуте засветилась "67 параллель"

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-16T14:00:35+03:00

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В начале августа мэр Воркуты Игорь Гурьев сообщил горожанам, что знаменитый монумент "67 параллель" ждут реставрационные работы. Сначала подрядчик установил новые буквы на памятнике, а затем и подстветку, которая теперь освещает "67 параллель" в темное время суток.

Напомним, монумент установили в 1984 году на развязке «аэропорт-вокзал» (пересечение улиц Усинской, Авиационной, Матвеева). Знак выполнен в форме земного шара голубого цвета, который опоясан серебристой полосой с надписью «Воркута 67 параллель». Выполнен по проекту архитектора Г.Н. Ильяшенко. В диаметре конструкция достигает 14 метров, установлена на четырехметровой высоте. Это было первое сооружение из тех, которые появились в городе в память о двух больших датах — 40-летия Воркуты и 50-летия Печорского угольного бассейна. Сейчас знак является символом заполярного города.

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