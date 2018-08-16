2018-08-16T17:06:12+03:00
Происшествия

Суд отклонил апелляцию директора САТП №1 Александра Рукавишникова

Он пробудет в СИЗО до 2 октября
Ольга СОЛОВЕЙ
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Сегодня Верховный суд Коми отклонил апелляционную жалобу директора ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» Александра Рукавишникова, который подозревается в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщает ИА БНК.

В жалобе защита настаивала на домашнем аресте для подозреваемого или предлагала отпустить его под залог в 6 млн рублей. Верховный суд Коми жалобу Рукавишникова оставил без удовлетворения. Подозреваемый пробудет в СИЗО до 2 октября.

Напомним, Александра Рукавишникова и еще двоих фигурантов дела подозревают в коммерческом подкупе.

По данным следствия, фигурант в период с декабря 2016 года до августа 2018 года получал от индивидуального предпринимателя, через двух посредников, незаконные денежные вознаграждения. За это он заключал подрядные договоры на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автобусов. За этот период подозреваемым было получено около шести миллионов рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.204 УК РФ (незаконная передача денежных средств в особо крупном размере лицу, выполняющему управленческие функции за совершение действий в интересах дающего лица). Посредники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере).

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