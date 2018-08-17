2018-08-17T16:25:07+03:00
Общество

На Первом канале покажут, как играют на гармони жители Коми

18 августа в эфир выйдет передача «Играй, гармонь любимая!»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Съемки передачи Играй, гармонь любимая! .Видео Игоря Казакова

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18 августа в эфире Первого канала выйдет передача «Играй, гармонь любимая!» с жителями Корткеросского района Коми в главной роли, сообщают в соцсетях.

В субботу, 18 августа, в 8.00 по московскому времени на Первом канале выйдет в эфир телепередача «Играй, гармонь любимая!» в Корткеросском районе - на земле «Кöрт Айки». В фокус народного шоу попали сельские гармонисты, которые исполнили свои лучши композиции для ведущих — Захара и Анастасии Заволокиных. Самое приятное, что творчество жителей Коми покажут многомиллионной аудитории аж два раза: 18 и 25 августа.

Как пишут корткеросские паблики, московской съемочной группе очень понравилось в Коми. Да и местные жители сделали все, чтобы столичные гости запомнили республику с хорошей стороны. Например, москвичам подарили авторские шарфы, а ведущим - Анастасии и Захару Заволокиным - изготовили именные лузаны

Отметим, съёмки передачи «Играй, гармонь!» с участием Захара и Анастасии Заволокиных проходили в Корткеросе 16 июня на V межрегиональном фестивале кузнечного мастерства «Кöрт Айка».

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