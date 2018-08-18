2018-08-18T13:27:31+03:00
Происшествия

Сыктывкарцы лишились денег, заказав на "Авито" железобетонные плиты и осциллоскоп

Под видом продавцов действовали мошенники
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
фото: www.Obustroeno.comфото: www.Obustroeno.com
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре два горожанина стали жертвами интернет-аферистов, которые действовали на известном сайте продажи товаров "Авито".

Так, 26-летний сыктывкарец перевел 5900 рублей в качестве предоплаты неизвестному, предлагавшему в качестве товара железобетонные плиты. Лжепродавец пояснил покупателю, что заказ необходимо перевезти в Коми из Котласа, поэтому необходимо внести 50 процентов стоимости товара. Потерпевший перечислил деньги, после чего объявление на сайте исчезло, а телефон оказался заблокированным. Плиты в обозначенное время в Сыктывкар не поступили.

Аналогичный случай произошел с 24-летним жителем Сыктывкара. Найдя на сайте «Авито» предложение о продаже осциллоскопа, потерпевший перечислил продавцу 4700 рублей. Не дозвонившись до продавца, молодой человек вынужден был обратиться в полицию.

По обоим фактам проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

МВД по Коми обращается к жителям региона быть бдительными. Предпринимайте все необходимые меры для сохранения своих сбережений. Не доверяйте звонкам от незнакомцев, тем более, если речь идет о передаче денежных средств. Полиция призывает не переводить деньги на сомнительные счета по просьбе незнакомцев. Помните: если взамен обещанной компенсации вас просят заплатить некоторую сумму в качестве налога, комиссии или оплатить прочие услуги, вас пытаются обмануть.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сыктывкарской колонии "расцвели" искусственные розы и установлена буровая вышка
В Сыктывкаре исправили ситуацию с ларьком, "припаркованным" на стоянке для инвалидов
На Первом канале покажут, как играют на гармони жители Коми
Суд отклонил апелляцию директора САТП №1 Александра Рукавишникова
В Воркуте засветилась "67 параллель"
В Коми на пожаре погибли мужчина и женщина
Группа «Браво», фейерверк и фестиваль счастливых людей: что интересного будет на День Эжвы
В Сыктывкаре вторую неделю ищут без вести пропавшего 32-летнего мужчину
В Коми пьяный водитель ВАЗ-2110 устроил смертельное ДТП
Под Сосногорском КамАЗ вылетел в кювет, водитель погиб
В Сыктывкаре женщина упала в открытый колодец и погибла
Полицейские вернули сыктывкарке похищенных чихуахуа и шпица
Глава Усть-Вымского района добровольно ушел в отставку
Гроза и шквалистый ветер. В Коми объявлено штормовое предупреждение
В Сыктывкаре мужчина ударил ножницами в шею продавщицу в магазине
Затяжные дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде на неделю в Коми
Под Ухтой ВАЗ переехал лежащую на трассе женщину, она погибла
У жителя Ижемского района украли с карты почти 100 тысяч рублей
При пожаре под Сыктывкаром погиб мужчина
В Сыктывкаре на 11 дней перекроют улицу Папанина
В воскресенье в большинстве районов Коми дожди
В Сыктывкаре «семерка» сбила женщину: у нее перелом ноги
Под Сыктывкаром иномарка сбила пешехода на «зебре»
В Сыктывкаре у женщины украли со счета 200 тысяч рублей
Погода в Коми в субботу: на севере до 13, на юге до 26 градусов
Очевидцы: «Медвежонка под Усинском забили лопатой алкаши»
Житель Айкино в 79 лет получил золотой значок ГТО