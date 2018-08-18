Сыктывкарцы лишились денег, заказав на "Авито" железобетонные плиты и осциллоскоп

СЕГОДНЯ 13:24 2018-08-18T13:27:31+03:00

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В Сыктывкаре два горожанина стали жертвами интернет-аферистов, которые действовали на известном сайте продажи товаров "Авито".

Так, 26-летний сыктывкарец перевел 5900 рублей в качестве предоплаты неизвестному, предлагавшему в качестве товара железобетонные плиты. Лжепродавец пояснил покупателю, что заказ необходимо перевезти в Коми из Котласа, поэтому необходимо внести 50 процентов стоимости товара. Потерпевший перечислил деньги, после чего объявление на сайте исчезло, а телефон оказался заблокированным. Плиты в обозначенное время в Сыктывкар не поступили.

Аналогичный случай произошел с 24-летним жителем Сыктывкара. Найдя на сайте «Авито» предложение о продаже осциллоскопа, потерпевший перечислил продавцу 4700 рублей. Не дозвонившись до продавца, молодой человек вынужден был обратиться в полицию.

По обоим фактам проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

МВД по Коми обращается к жителям региона быть бдительными. Предпринимайте все необходимые меры для сохранения своих сбережений. Не доверяйте звонкам от незнакомцев, тем более, если речь идет о передаче денежных средств. Полиция призывает не переводить деньги на сомнительные счета по просьбе незнакомцев. Помните: если взамен обещанной компенсации вас просят заплатить некоторую сумму в качестве налога, комиссии или оплатить прочие услуги, вас пытаются обмануть.