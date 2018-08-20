2018-08-20T10:05:03+03:00
Общество

В Коми циклоны принесут прохладу и дожди

С середины недели осадки усилятся
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: архив КП
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В Коми в наступившей неделе синоптики обещают неустойчивую погоду, республика по-прежнему будет находиться под влиянием циклонов и их фронтальных разделов. Ожидается, что в понедельник через территорию переместится холодный атмосферный фронт с дождями, местами с грозами и усилением ветра до 15-22 м/с. Температура воздуха составит +18...+23С.

Во вторник в более прохладном воздухе короткие дожди пройдут местами, температура воздуха на севере ожидается +12...+17С, на юге до +20С. В среду и четверг температура воздуха заметно не поменяется, но дождей станет больше и они примут обложной характер — территория попадет под влияние циклона со стороны Балтики. Велика вероятность, что в пятницу, в тылу этого циклона, станет прохладнее, в большинстве районов будет только в пределах +10...+15С.

Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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