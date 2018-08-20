2018-08-20T11:12:28+03:00
Происшествия

Зам.руководителя Корткеросского района Артеев останется в СИЗО до 30 сентября

Александр Артеев подозревается в получении взятки в сумме 1,2 млн рублей
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.komi.er.ruФото: www.komi.er.ru
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Верховный суд Коми не изменил меру пресечения для подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере Александру Артееву, заместителю руководителя администрации Корткеросского района.

Сегодня, рассмотрев апелляционную жалобу фигуранта, суд оставил в силе решение суда первой инстанции. А это означает, что Александр Артеев будет находиться в СИЗО до 30 сентября. Защитники подозреваемого настаивали на смягчении меры пресечения и переводе муниципального чиновника под домашний арест.

Напомним, Александр Артеев был задержан 2 августа по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в период с июля по ноябрь 2014 года фигурант, являющийся на тот момент первым заместителем администрации Корткеросского района, потребовал от директора коммерческой организации передачи ему 2 миллионов рублей за принятие положительного решения и победу на аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку мусоросортировочного комплекса для нужд муниципального образования.

В августе 2015 года, Артеев согласно ранее достигнутой договоренности, получил через посредника часть взятки в размере 1 миллион 200 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

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