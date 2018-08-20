20 школ в Коми уличили в необъективности оценки знаний

СЕГОДНЯ 11:33 2018-08-20T11:33:30+03:00

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Федеральный институт оценки качества образования опубликовал на своем сайте список школ, в которых по результатам анализа выполнения Всероссийских проверочных работ в этом году были выявлены признаки необъективности полученных результатов. В списке около трех тысяч школ. Среди них и 20 учебных заведений из Коми.

Под подозрение попали школы, в которых средние результаты ВПР были гораздо выше, чем в среднем по региону. Специалисты выявили странную закономерность: в этих школах простых задания выполняют хуже, а сложные гораздо лучше, что может свидетельствовать о том, что ученикам помогали их выполнить.

Отметим, что Всероссийские проверочные работы проводились для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11 классов в апреле-мае для того, чтобы оценить их уровень знаний.

В список «необъективных» школ Коми вошли:

- Основная общеобразовательная школа п. Чикшино (Печора)

- Средняя общеобразовательная школа № 3 (Инта)

- Средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Нижний Одес

- Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Усинска

- Основная общеобразовательная школа № 8 г. Ухты

- Мохченская, Бакуринская, Сизябская средние общеобразовательные школы (Ижемский район)

- Средняя общеобразовательная школа пст. Подзь (Койгородский район)

- Средняя общеобразовательная школа п. Приозерный и Основная общеобразовательная школа с. Нёбдино (Корткеросский район)

- Средняя общеобразовательная школа с. Черёмуховка и Основная общеобразовательная школа д. Калининская (Прилузский район)

- Яснэгская и Шошкинская средние общеобразовательные школы (Сыктывдинский район)

- Средняя общеобразовательная школа пст. Приуральский (Троицко-Печорский район)

- Благоевская средняя общеобразовательная школа (Удорский район)

- Средняя общеобразовательная школа с.Дутово (Вуктыл)

- Начальная школа - детский сад г. Емвы (Княжпогостский район)

- Начальная общеобразовательная школа с.Дон (Усть-Куломский район).