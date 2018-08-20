20 школ в Коми уличили в необъективности оценки знаний
Федеральный институт оценки качества образования опубликовал на своем сайте список школ, в которых по результатам анализа выполнения Всероссийских проверочных работ в этом году были выявлены признаки необъективности полученных результатов. В списке около трех тысяч школ. Среди них и 20 учебных заведений из Коми.
Под подозрение попали школы, в которых средние результаты ВПР были гораздо выше, чем в среднем по региону. Специалисты выявили странную закономерность: в этих школах простых задания выполняют хуже, а сложные гораздо лучше, что может свидетельствовать о том, что ученикам помогали их выполнить.
Отметим, что Всероссийские проверочные работы проводились для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11 классов в апреле-мае для того, чтобы оценить их уровень знаний.
В список «необъективных» школ Коми вошли:
- Основная общеобразовательная школа п. Чикшино (Печора)
- Средняя общеобразовательная школа № 3 (Инта)
- Средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Нижний Одес
- Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Усинска
- Основная общеобразовательная школа № 8 г. Ухты
- Мохченская, Бакуринская, Сизябская средние общеобразовательные школы (Ижемский район)
- Средняя общеобразовательная школа пст. Подзь (Койгородский район)
- Средняя общеобразовательная школа п. Приозерный и Основная общеобразовательная школа с. Нёбдино (Корткеросский район)
- Средняя общеобразовательная школа с. Черёмуховка и Основная общеобразовательная школа д. Калининская (Прилузский район)
- Яснэгская и Шошкинская средние общеобразовательные школы (Сыктывдинский район)
- Средняя общеобразовательная школа пст. Приуральский (Троицко-Печорский район)
- Благоевская средняя общеобразовательная школа (Удорский район)
- Средняя общеобразовательная школа с.Дутово (Вуктыл)
- Начальная школа - детский сад г. Емвы (Княжпогостский район)
- Начальная общеобразовательная школа с.Дон (Усть-Куломский район).