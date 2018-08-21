2018-08-21T13:55:12+03:00
Общество

Житель Коми нашел в лесу гранату

Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Дмитрия СиволобаФото Дмитрия Сиволоба
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Житель Сосногорска Дмитрий Сиволоб нашел в лесу в 15 километрах от города страйкбольную гранату с выдернутой чекой. Для людей она не представляет опасности, однако жители в комментариях к новости о гранате на местом паблике новостей рекомендовали вызвать МЧС.

«Чего только не найдешь в лесу, когда отправляешься за грибами», - отметил сосногорец Дмитрий Сиволоб, когда в 15 километрах от города нашел на стволе дерева странный предмет. О своей находке он написал в местный паблик новостей.

Мужчина смекнул, что это граната. Чека валялась рядом с ней. «Наверное отломилась или не сработала» - предположил мужчина.

- Это игрушка, оставленная страйкболистами или пейнболистами. Содержимое: либо краска, либо горох, - написал знающий толк к этих вещах Евгений Костин.

Отметим, что гранаты для страйкбола являются учебно-имитационными. Другими словами, они не представляют опасности для населения.

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