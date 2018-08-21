Житель Коми нашел в лесу гранату
Житель Сосногорска Дмитрий Сиволоб нашел в лесу в 15 километрах от города страйкбольную гранату с выдернутой чекой. Для людей она не представляет опасности, однако жители в комментариях к новости о гранате на местом паблике новостей рекомендовали вызвать МЧС.
«Чего только не найдешь в лесу, когда отправляешься за грибами», - отметил сосногорец Дмитрий Сиволоб, когда в 15 километрах от города нашел на стволе дерева странный предмет. О своей находке он написал в местный паблик новостей.
Мужчина смекнул, что это граната. Чека валялась рядом с ней. «Наверное отломилась или не сработала» - предположил мужчина.
- Это игрушка, оставленная страйкболистами или пейнболистами. Содержимое: либо краска, либо горох, - написал знающий толк к этих вещах Евгений Костин.
Отметим, что гранаты для страйкбола являются учебно-имитационными. Другими словами, они не представляют опасности для населения.